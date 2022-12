(Di sabato 3 dicembre 2022) Laa sarebbe pronta a porre fine all'occupazione della centrale nucleare di: secondo fonti vicine al Cremlino e al governo russo citate dal sito Meduza, le truppe che dall'inizio della guerra in Ucraina controllano la più grande centrale atomica d'Europa possono essere ritirate e il controllo dell'impianto trasferito o all'Aiea o a Kiev. In cambio deldelle truppe dalla centrale nucleare, sempre secondo le fonti, le autorità russe chiederebbero garanzie per il transito ininterrotto di petrolio e gas attraverso il territorio ucraino.Dell'emergenza della centrale di, sotto costante minaccia di bombardamenti e da lunghe settimane al centro di un braccio di ferro russo-ucraino, ha parlato a Roma il Direttore generale dall`Agenzia internazionale per l`energia atomica (Aiea). ...

Agenzia askanews

I tre consiglieri hanno perciò depositato lo scorso 26 novembre una mozione per ildell'atto ... a patto che si agisca con coerenza: non ècontinuare a spendere denaro pubblico o ...Ma quando saràritirare l'assegno Ecco tutte le date da segnare in 'rosso' sul ... Nel dettaglio il calendario delle date diseguirà il seguente ordine: giovedì primo dicembre , per ... Possibile ritiro russi da Zaporizhzhia, Grossi: soluzione vicina Ma ha anche chiesto a Putin che si trovi «il prima possibile una soluzione diplomatica, di cui è parte il ritiro delle truppe russe». Intanto la Cnn ha riferito che gli Usa stanno valutando una ...New York. Dopo che Joe Biden ed Emmanuel Macron hanno affermato la loro apertura a parlare con Vladimir Putin, lo zar del Cremlino non ha chiuso la porta ai negoziati, sottolineando tuttavia che l'Occ ...