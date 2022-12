Polonia | Milik e lo spauracchio Mbappé | “Per stargli dietro servirà lo scooter”

Corriere dello Sport

polacco Michniewicz decida di schierare insiemee Lewandowski in attacco: nello scolastico 4 -... Come vedere Francia -in diretta tv e in streaming Francia -è un match valido per ...Lo ha detto il ct della, Czeslaw Michniewicz, in conferenza stampa alla vigilia del match ... Presente anche: 'Sappiamo che sono un'ottima squadra ma siamo concentrati su noi stessi. Anche ... Polonia, Milik: "Non sorpreso da Szczsny. Spero di rimanere a lungo alla Juve" Lo ha detto oggi Arkadius Milik, l'attaccante polacco della Juventus ... rappresentavano una minaccia "allo stesso livello dell'Argentina", che ha battuto la Polonia nel girone, "e forse - ha aggiunto ...Così l'attaccante bianconero in conferenza stampa: "Szczesny Non sono sorpreso dal suo rendimento". E il ct Michniewicz: "Se li battiamo siamo campioni del mondo... Ecco perché!" ...