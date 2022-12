Polonia | Milik | «Come fermare Mbappé? Penso che dovremmo comprare dei motorini»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arek, attaccante della Juventus e ora al Mondiale con la, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Francia Arek, attaccante della Juventus e ora al Mondiale con la, ha parlato in conferenza stampa. MBAPPE’ – «fermarlo?chedeiai ragazzi in difesa. Seriamente, è difficile giocare contro uno dei migliori giocatori del mondo, sarà importante giocare di squadra perché nessuno può fermarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.