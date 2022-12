Pinguini Tattici Nucleari | voce dei Pinguini Tattici Nucleari | racconta su RTL 102 5 il nuovo album

(Di sabato 3 dicembre 2022)deiin radiovisione su RTL 102.5 il“Fake News” Fake News, l’ultimo lavoro dei, uscito ieri, 2 dicembre 2022, contiene 14 brani egli ultimi due anni della band bergamasca. “Oggi è un giorno importante perché è uscito il nostroed è bellissimo condividerlo con gli amici di RTL 102.5. Sono quattro Fake News diverse e in quanto tali sono in ...

Le classifiche Airplay della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre vedono iNucleari stabili al primo posto con il singolo "Ricordi"; tra le nuove entrante ci sono "Gli ultimi romantici" di Eros Ramazzotti e "Che sarà" di Achille Lauro. Nella chart degli ...... David Guetta ha vinto nelle categorie Best Electronic e Best Collaboration con Bebe Rexha per I'm Good (Blue), il premio Biggest Fans è andato ai BTS, iNucleari hanno trionfato ...Le classifiche Airplay della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre vedono i Pinguini Tattici Nucleari stabili al primo posto con il singolo “Ricordi”; tra le nuove entrante ci sono “Gli ultimi roma ...Cosa ascolta un Pinguino Tattico Nucleare e quali concerti va a vedere Lo abbiamo direttamente chiesto alla band bergamasca, che ha appena pubblicato il nuovo album “Fake news”. Fra i dischi che hann ...