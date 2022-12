Petrolio | l’Europa impone tetto a 60 dollari al barile su greggio Russia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 3 dicembre 2022) I paesi dell`Unione Europea hanno concordato di fissare a 60alil(Price cap) imposto sulle forniture didallavia mare a paesi terzi. L'intesa, secondo quanto confermano fonti diplomatiche, è stata raggiunta dai rappresentanti permanenti dei governi presso l'Ue (Coreper) facendo seguito agli accordi di massima precedentemente decisi a livello di G7. Questa soglia vincolerà in particolare armatori e società di riassicurazioni sul trasporto marittimo sulrusso ai paesi terzi, dato che, salvo alcune eccezioni, l'Ue aveva già imposto un bando sulle importazioni didalla. Il price cap si presenta come eccezione per il divieto sui servizi di assistenza finanziaria (inclusa assicurazione), tecnica, ...