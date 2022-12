Perseguita il sacerdote | 62enne rischia processo per stalking

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dai banchi della chiesadi finire a quelli di un tribunale. È il caso di un parrocchiano di 62 anni che per mesi avrebbeto ildella chiesa che frequentava con attenzioni morbose, telefonate a qualsiasi ora, appostamenti e minacce. A nulla sono valsi i tentativi del parroco di dissuaderlo. Alcuni mesi fa, un’ordinanza del tribunale di Roma ha proibito al fedele di avvicinarsi al religioso e alla chiesa dove il prete celebra le sue funzioni religiose. Ma ora la vicendadi finire in tribunale perché la procura è pronta a chiedere ilper il parrocchiano accusandolo di. I fatti, recenti, sono iniziati nel gennaio 2021 e riguardano una chiesa del quartiere San Giovanni a Roma, come si legge della denuncia che il prelato ha affidato alle ...

Repubblica Roma

Un amore nato tra i banchi di una chiesa e che ora rischia di finire in tribunale. Protagonista un parrocchiano, 62enne, che per mesi avrebbe perseguitato ildella chiesa che frequentava con attenzioni morbose, telefonate a qualsiasi ora, appostamenti e minacce. Inutili i tentativi della vittima di dissuadere l'uomo dai suoi propositi d'amore. ...AGI - Era arrivato a impedire addirittura la celebrazione delle messe e di altre attività parrocchiali . Un incubo per u ndi Formia che ha visto arrestare il suo persecutore, un 36enne del posto. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cassino. E ... Perseguita il sacerdote, parrocchiano rischia processo per stalking Roma. Un amore, o meglio, un’ossessione nata proprio tra i banchi di una chiesa, funzione dopo funzione, cerimonia dopo cerimonia. E ora, però, rischia di finire in tribunale. Il protagonista di quest ...Il fedele per mesi avrebbe perseguitato il prete, della chiesa di San Giovanni che frequentava, con attenzioni morbose, telefonate a qualsiasi ora, ...