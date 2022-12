Pentathlon | Campionato Italiano Assoluto 2022 | nelle qualificazioni svettano Elena Micheli e Giorgio Malan

OA Sport

Oggi, venerdì 2 dicembre, a Roma è scattato ilItaliano Assoluto 2022 dimoderno: presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa si è svolto il ranking round di scherma maschile, al termine del quale risulta essere ...... abbiamo conquistato ben quattro titoli italiani con Matilde Carboncini nelindoor ... per la quarta volta consecutiva, la Finale nazionale B deldi società Allieve. Senza contare ... Pentathlon, Campionato Italiano Assoluto 2022: nel ranking round di scherma guida Grasselli davanti a Montecchia e Malan Dal 18 al 20 Novembre 2022, si sono svolti a Leuze, in Belgio, i Campionati del Mondo di Kettlebell Pentathlon cui hanno partecipato due membri della ...Dal 18 al 20 Novembre 2022, si sono svolti a Leuze, in Belgio, i Campionati del Mondo di Kettlebell Pentathlon cui hanno partecipato due membri della sezione Only Kettlebell della Polisportiva del Fin ...