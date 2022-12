Pelè «ricoverato nel reparto per le cure palliative Non risponde più alla chemio» | l’allarme dal Brasile

I medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, nel quale è, l'hanno trasferito al reparto cure palliative . Martedì scorsoera entrato in clinica a causa di problemi di '...L'ex giocatore continuerànei prossimi giorni per continuare il trattamento'. Leggi anche Pelé operato per un sospetto tumore al colon: mondo in apprensione per 'O Rei' 'Maradona è meglio '...