Pelè | l’annuncio dal Brasile | “Non risponde alla chemio | trasferito nel reparto cure palliative”

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sono molto preoccupanti le notizie che arrivano dalsulle condizioni di salute di. Secondo quanto riporta “A Folha” , l’ex stella verde-oro non starebbe piùndoterapia cui si è sottoposto dallo scorso settembre dopo essere stato operato per un tumore all’intestino e sarebbe statoneldidell’ospedale Albert Einstein, dove si trova ricoverato da mercoledì 30 novembre. La drammatica indiscrezione del giornale brasiliano descrive quindi un quadro clinico in netto e veloce peggioramento. Secondo il quotidiano, le metastasi hanno aggredito anche i polmoni e il fegato. Già nei giorni scorsi l’emittente ESPN rivelava che, al momento dell’ingresso in ospedale, l’ex calciatore ...