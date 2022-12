Tiscali Notizie

... Matteo Ricci ed Elly Schlein,glissa. "Fare una battaglia per la costituente e dire che è sbagiato puntare tutto sui nomi e poi candidarsi sarebbe una contraddizione, non lo faccio. C'è un ...... Susanna Camusso, ripresa e rilanciata sia da Roberto Speranza che da Andrea. Il paradosso ... Elly Schlein sidomenica al Monk Poi, però ci sono i candidati e le loro mosse. E qui siamo, ... Pd,Orlando lancia 'Partito democratico del Lavoro': referendum su nome nuovo Donovan Mitchell, nei primi nove minuti di gioco, segna 16 punti, uno in più dei Magic, e lancia i Cavaliers alla vittoria. Orlando chiuderà il primo tempo senza passare davanti (54-47) e Cleveland ...Domenica la “papessa straniera” dovrebbe candidarsi al congresso, in una presentazione dove prevede pochi e calibrati interventi. Perché non può sbagliare il calcio d’inizio Elly Schlein, che in un lo ...