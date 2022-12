(Di sabato 3 dicembre 2022) "Dico sì alla proposta di Lepore sul cambio del nome:del. Facciamo un referendum". Lo propone l'ex ministro Pd Andrea, in una intervista al Corriere della Sera. "Dovremmo diventare sempre di più - argomenta- unsocialista e ecologista, che fa della sostenibilità sociale ambientale e della partecipazione la sua ragione d`essere. L`Europa ha spazzato via il liberismo sotto lo schoc della pandemia e dell`economia. Lo stesso sta avvenendo negli Usa. Ma l`intervento pubblico deve servire a tenere ciò che c'è o a renderlo più sostenibile? Questo è il punto".Quanto alla possibilità di una sua candidatura alla segreteria delnelle prossime settimane e al suo propendere verso una o l'altra fra quelle in campo e in ...

... Matteo Ricci ed Elly Schlein,glissa. 'Fare una battaglia per la costituente e dire che e' sbagiato puntare tutto sui nomi e poi candidarsi sarebbe una contraddizione, non lo faccio. C'e' un ...... Matteo Ricci ed Elly Schlein,glissa. "Fare una battaglia per la costituente e dire che è sbagiato puntare tutto sui nomi e poi candidarsi sarebbe una contraddizione, non lo faccio. C'è un ... Pd,Orlando lancia 'Partito democratico del Lavoro': referendum su nome nuovo Roma, 3 dic. (askanews) - "Dico sì alla proposta di Lepore sul cambio del nome: Partito Democratico del Lavoro. Facciamo un referendum". Lo propone l'ex ministro Pd Andrea Orlando, in una intervista a ...