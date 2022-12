Pd nel caos | Giorgio Gori avvisa gli ex Ds | se vince Elly Schlein me ne vado

Scenarieconomici

Ad esempio: 'Il Partito Democratico rappresenta lo sviluppo e la realizzazione dell'Ulivo, come soggetto e progetto di centrosinistraquadro di un bipolarismo maturo'. Un riferimento, è la ...In questo modo, se qualcuno del team di emergenza fosse uscito per aiutarlo, sarebbero rimasti chiusi fuori in due in piena notte, lasciandola stazione dei vigili del fuoco. Sembra proprio, ... Libano: fallisce l'elezione del presidente, paese nel caos Un documento di dieci pagine e mezzo in cui si parla di Ulivo, bipolarismo maturo, vocazione maggioritaria, alleanze chiare. Il tutto datato 16 ...Anticipato il piano per paura di nuove frane. Ma in molti sono rimasti a casa. Gente spaesata e infreddolita davanti ai punti di raccolta, forze dell’ordine che non hanno indicazioni da dare agli sfol ...