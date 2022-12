Pd | Nardella | ' rischio frattura c' è | servono idee e leadership forti ma inclusive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Il mio sostegno alla candidatura di Bonaccini è per coerenza. I nostri destini vengono dopo il lavoro necessario sulla costruzione di un nuovo progetto". Lo ha spiegato Darioannunciando il suo sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria del Pd. "Il secondo motivo è portare un valore aggiunto per tenere unito il fronte dei sindaci, degli amministratori locali. Spero di tenere unito il partito intorno a un progetto, per dare una mano per una platea plurale e larga, unita e inclusiva -ha spiegato il sindaco di Firenze-. Ho detto che sembrava possibile unae una polarizzazione, il primo elemento per evitare fratture è mettere al centro lee il rispetto reciproco". Per, "non posiamo permetterci un altro congresso in cui cambiamo segretario e ...