Pd | Bonaccini | ' se trovate qualche bonacciniano ditegli che è un co '

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - Renziani nel Pd? "Quando si vedrà la squadra si capirà il pluralismo. Se no, se ragioniamo così andremo poco lontano. Sequalcuno che èanoche è un coglione, così evitiamo di portare idee per il cognome che hai". Lo ha detto Stefano, in conferenza stampa a Firenze con Dario Nardella.

...a favore della sfida di. Con la sua promessa di un'autonomia riconquistata, egli può presentarsi come la sola ancora di salvezza rimasta agli iscritti sbigottiti dinanzi alledi un ...Un paio di settimane fa Stefano, presidente della regione Emilia Romagna e forse prossimo ... Guardate, ho gli antipatizzanti: non misimpatico Persino Carlo Calenda, che pure ha ...Il governatore cita l'Ulivo di Prodi e spiega: "Le liste per le prossime politiche saranno scelte dai territori". E sulle correnti: "Se ...La conferenza stampa del governatore emiliano e del sindaco di Firenze sancisce il tandem per la successione a Letta ...