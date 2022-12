Pd | Bonaccini | ' a Nardella guida mozione congressuale' **

La conferenza stampa del governatore emiliano e del sindaco di Firenze sancisce il tandem per la successione a Letta.: "Ilva smontato e rimontato" Una sala gremita ad attenderli. E una schiera di fotografi pronti a immortalare il momento. Stefano, governatore dell'Emilia Romagna e candidato ...Congresso del, dove andare 'Condividere con franchezza e non solo competere può essere un modo nuovo per ... "Ringrazio Stefano, Elly Schlein e le tante persone, dentro e fuori la comunità ...L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Stefano Bonaccini: «A Dario Nardella la guida della ... Il governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd ha affidato al sindaco di ...Dario Narella, sindaco di Firenze, ha spiegato il suo sostegno alla corsa del presidente dell'Emilia-Romagna alla guida del Pd, in conferenza stampa, a Firenze, con lo stesso Bonaccini.