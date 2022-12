Paura per Pelè | “Non reagisce alle cure | trasferito al reparto di cure palliative”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Grande preoccupazione per lo stato di salute di, ricoverato dal 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Secondo la Folha de Sao Paulo, l’ex calciatore non avrebbe reagito al trattamento chemioterapico e ora sarebbe sottoposto a. “Non sarà sottoposto a test o trattamenti invasivi”, aggiunge il quotidiano. L’ultimo bollettino ufficiale dello staff medico aveva spiegato che l’ex campione brasiliano era stato colpito da un’infezione respiratoria e si era parlato di “miglioramento generale”. Ora invece la notizia del giornale brasiliano che non è stata smentita ma nemmeno confermata. Al sito brasiliano Terra lo staff medico si è limitato a riconfermare quanto scritto nel bollettino e che è in corso una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore al colon individuato nel ...