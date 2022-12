Paola Marone (Federcostruzioni) vince il premio “100 Eccellenze Italiane”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’imprenditrice napoletana,, è stata insignita del“100”, un tributo all’Italia migliore, del sapere e del saper fare, e al suo valore di esempio.è stata premiata come presidente di, la federazione di Confindustria che rappresenta la filiera delle costruzioni italiana per la sezione ‘Management’ insieme ad Edith Gabrielli (in foto), direttrice del Vittoriano e di Palazzo Venezia. L’ottava edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione Liber e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta ieri a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, e ha visto protagonisti 100 rappresentanti della ‘migliore Italia’, che si sono distinti per la qualità del contributo assicurato ...