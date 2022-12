Palazzo Mosti | la Uil-Fpl | “Revocare straordinario per ufficio Patrimonio”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa segreteria territoriale della Uil Federazione Poteri Locali di Benevento ha inviato al sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’assessore alle risorse umane Carmela Coppola, al segretario generale Riccardo Feola, al dirigente del settore risorse umane Alessandro Verdicchio la richiesta di revoca della determinazione dirigenziale n. 52 del 24/10/2022 (R.G. n. 2045) avente per oggetto: “Lavorodel personale dell’in relazione agli adempimenti connessi alla regolarizzazione dei rapporti delle occupazioni improprie di cui all’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019. – Liquidazione”. Si legge nella nota: “I motivi della richiesta, con contestuale ripetizione dei compensi già incassati, in quanto la stessa è stata adottata tenendo conto delle autocertificazioni ...

TV Sette Benevento

Questa mattina aundici sindaci del Sannio si sono confrontati sul tema. Tutto fermo, infatti, per Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo ...Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, hanno convocato per domani 2 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di, una riunione dei sindaci per fare il punto sulla questione delle cosiddette "compensazioni" per i territori interessati alla realizzazione del raddoppio ferroviario per l'Alta Capacità ... Palazzo Mosti. L’opposizione scrive al Prefetto: “Su Osl e caso acqua violati i diritti dei consiglieri” REGGIO EMILIA – Le opere di sedici artisti, il loro forte legame e dialogo con il territorio e l’attenzione per il sociale, sono al centro di una mostra che da oggi, sabato 3 dicembre, e fino all’8 ge ...E’ ancora la questione acqua a tenere banco nel dibattito politico a Palazzo Mosti. Il capo dell’opposizione consiliare Luigi Perifano, di Civico 22 Angelo Moretti e il segretario provinciale del Pd G ...