Oriana Marzoli | calci e spintoni contro Antonino | scoppia la bufera

Leggi su biccy

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il ciclone spagnolo continua a far parlare di sé per quello che combina nella casa del GF Vip. Ieri in piena notte– scherzando – ha dato deglie deiadSpinalbese, facendo infuriare le fan del gieffino. Va sottolineato che la biondina stava davvero giocando con l’amico speciale, ma nonostante tutto le GinTonic invocano provvedimenti seri. “Scherzavano? Ok. Ma se al posto di lei ci fosse statoo qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo. Due pesi e due misure”. “Non mi interessa perché l’ha fatto, ma sono gesti violenti. Se l’avesse fatto un maschio sarebbe già stato massacrato da tutti voi ipocriti”. “Fate girare, speriamo che Alfonso e Sonia facciano qualcosa, questasta ...