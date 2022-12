Onda anomala travolge una nave da crociera | morta una passeggera | altri quattro feriti “Più grande del doppio delle onde normali e imprevedibile”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un’ha investito e travolto unadaantartica, la Viking Polaris. Una donna americana èpasseggeri sono rimasti invece. È successo all’inizio della settimana ma la notizia si è appresa solo oggi: laè finita in balianella notte di martedì, mentre navigava verso Ushuaia, in Argentina. La tempesta ha causato un’gigante che ha rotto diversi vetri della Viking Polars, i quali, abbattendosi su una donna americana, l’hanno uccisa. La compagnia Viking Cruises ha confermato in una dichiarazione rilasciata oggi ai media che laè stata colpita da una “”, un tipo di ...

