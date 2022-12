Olanda | Van Dijk | 'Possiamo fare meglio | ora dobbiamo vincere tre partite'

AR - RAYYAN (QATAR) - L'sfrutta al meglio gli errori difensivi avversari e supera 3 - 1 gli Stati Uniti. Una vittoria che vale i quarti di finale di un Mondiale per cuiGaal ha sempre ritenuto in corsa i suoi. Una ...Missione compiuta per LouisGaal : l'batte 3 - 1 gli Stati Uniti ed è la prima squadra a qualificarsi ai quarti dei Mondiali in Qatar . Gli Oranje di fatto mettono al sicuro la gara già nel primo tempo, con le reti ...MONDIALI - Diamo i voti ai protagonisti di Olanda-Stati Uniti, primo ottavo di finale valido per i mondiali di Qatar 2022.L'Olanda rispetta il pronostico, batte gli Stati Uniti e si qualifica ai quarti di finale. Gli americani partono bene e al terzo minuto sfiorano il vantaggi o. Pulisic dopo un mischia in area si ritro ...