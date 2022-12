Olanda-Stati Uniti | le formazioni ufficiali

(Di sabato 3 dicembre 2022) Riportiamo ledi, primo match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dirigerà l’incontro l’arbitro brasiliano Wilton Pereira Sampaio, coadiuvato come assistenti dai connazionali Boschilia e Pires, e come quarto uomo dall’uruguaiano Cabrera. VAR e AVAR saranno rispettivamente il venezuelano Gallo e il venezuelano Soto. Calcio d’inizio alle 16:00 al Khalifa International Stadium di Doha. Dopo una fase a gironi complessivamente equilibrata, questo pomeriggio prendono avvio gli ottavi di finale di questo Mondiale. La prima partita vedrà affrontarsiposizionatesi rispettivamente in prima e seconda posizione nei gruppi A e B. La vincente affronterà ai quarti chi avrà la meglio tra ...

L'che accede ai quarti di finale si gode un Denzel Dumfries finalmente ai suoi livelli: Mvp della sfida agliUniti grazie a due assist e a un gol. Intervistato da The Athletic , il ...DOHA (QATAR) - Un 'premio partita' singolare per Denzel Dumfries , che ha trascinato l'al successo contro gliUniti negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar . Due assist e la rete del definitivo 3 - 1 per l'esterno dell'Inter , poi celebrato scherzosamente in conferenza ...L'Olanda che accede ai quarti di finale si gode un Denzel Dumfries finalmente ai suoi livelli: Mvp della sfida agli Stati Uniti grazie a due assist e a un gol. Intervistato da The Athletic, il ...In patria per le sue caratteristiche, alcuni lo paragonano ad Aguero, mentre per altri è più simile ad Higuain ...