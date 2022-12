Olanda cinica e speculatrice | tris agli Stati Uniti | Van Gaal trascinato da Dumfries ai quarti

(Di sabato 3 dicembre 2022), compatta e operaia: strano a dirsi, ma sono aggettivi che si sposano a pennello con l’, con questadi Vanche sembra tutto il contrario da quello che è stata nella sua storia. E nella sua storia sono arrivate poche gioie, un Europeo vinto e tre finali dei Mondiali perse, tutte giocando un calcio brillante, propositivo, estetico. Ha funzionato, non per fare l’ultimo passo. E allora il santone olandese ci prova rovesciando completamente la prospettiva, sfruttando i tanti centrali di difesa di livello a disposizione e predisponendo i suoi con la difesa a tre. Eresia? Forse per quel paese lì, ma quel che conta, questa volta, è vincere. E la vittoria arriva, la terza in quattro partite, e stavolta in una partita da dentro o fuori dopo quelle nei gironi. Dentro gli ...

