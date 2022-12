“Oggi è il giorno del male” Alessia Pifferi | gli audio choc dal carcere | rivelazione a Quarto Grado

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022)si trova ina Milano con l’accusa di omicidio volontario per avere abbandonato la figlia di 18 mesi a casa, da sola, per una settimana. Davvero una morte atroce quella della bambina, almeno stando a quanto traspare dall’autopsia. Infatti la bambina nello stomaco non aveva brandelli di cuscino e di materasso, come si era detta in un primo momento, ma di pannolino: quello stesso che si era tolta e che è stato trovato poco distante dal cadaverino Lo rivela il quotidiano Il. Stando all’autopsia la bambina è morta di sete, tecnicamente per una gravissima e prolungata disidratazione, aggravata dalle temperature altissime di luglio. La piccola Dianasi trovava sola in casa, nel monolocale di via Parea, con le finestre sigillate per non far sentire il suo pianto ai ...