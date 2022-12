Non accetteremo il tetto al prezzo del petrolio La Russia minaccia l' Europa

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ancora tensione alle stelle suldel. La guerra in Ucraina non si combatte soltanto sui campi di battaglia ma le sue ripercussioni arrivano anche e soprattutto sul fronte energetico. Mosca, infatti, non accetterà unmassimo per ilrusso. Mentre l'analisi di questa situazione è in corso, le autorità riferiranno su ulteriori decisioni basate sui suoi risultati, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa. «Ora stiamo analizzando. Sono stati fatti alcuni preparativi per un tale massimale. Nonquesto massimale e come sarà organizzato il lavoro, dopo l'analisi, che sarà rapidamente effettuata, riferiremo», ha riferito il portavoce del Cremlino. Venerdì scorso i Paesi dell'Ue hanno concordato un ...

'Più di 30 proiettili nemici sono caduti su Nikopol (di fronte alla centrale nucleare) ma fortunatamente le persone non sono rimaste ferite', ha detto il capo militare regionale Valentin Reznichenko. Kiev: "Bombardata la clinica oncologica di Kherson".