Mosca | “La Russia non accetta il price cap sul suo petrolio Stiamo valutando la situazione”

(Di sabato 3 dicembre 2022) La“non accetterà” il tetto (cap) sul prezzo del suo. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino. “la. Sono stati fatti alcuni preparativi per questo tetto. Non accetteremo ilcap e vi informeremo su come sarà organizzato il lavoro una volta che sarà terminata la valutazione”, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov. Venerdì scorso l’Unione europea ha concordato di porre un limite di 60 dollari al barile per la commercializzazione delrusso, allineandosi alla posizione del G7. I carichi di greggio che nonno questo limite di prezzo non potranno essere assicurati, bloccandone di fatto il trasporto. Da lunedì prossimo entrerà inoltre in vigore l’embargo dei paesi ...