Morte di Davide Rebellin | pronto il mandato di arresto europeo per il camionista tedesco che l' ha investito

(Di sabato 3 dicembre 2022) La Procura di Vicenza ha deciso di procedere contro Wolfgang Rieke in mancanza del reato di omicidio stradale in Germania

TRENTO . La fuga in Germania , dove non esiste il reato di omicidio stradale , del camionista tedesco accusato d'aver travolto e ucciso con il suo mezzoRebellin può metterlo in qualche modo ' al riparo ' dalla legge La risposta è semplice, dice a il Dolomiti Nicola Canestrini (avvocato penalista, referente nazionale degli esperti di Fair ...È molto probabile che nei prossimi giorni la Procura di Vicenza decida di ascoltare Wolfgang Rieke, il 62enne camionista tedesco che mercoledì a Montebello Vicentino ha investitoRebellin: il 51enne ex campione vicentino, che si era ritirato ufficialmente domenica 16 ottobre dopo una carriera trentennale tra i pro', era morto sul colpo. I prossimi passi È stata ...È molto probabile che nei prossimi giorni la Procura di Vicenza decida di ascoltare Wolfgang Rieke, il ...