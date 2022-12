Mondiali Qatar | ottavi | Olanda - Stati Uniti 3 - 1 Argentina - Australia diretta - Sport - Calcio - quotidiano net

Commenta per primo Iinstanno riservando diverse sorprese, mai nelle scorse edizioni dei erano arrivati agli ottavi cinque squadre di terza e quarta fascia rappresentanti di continenti come Asia, Africa e ......deitra Argentina e Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Olanda-Stati Uniti, primo ottavo di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. (Calcio In Pillole) Ciò che sta facendo storcere il naso agli olandesi è la ...L’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani protagonista in Qatar. Non per i gol segnati, ma per un pugno sferrato al Var al termine dell’ultimo match al Mondiale contro il Ghana: l’Uruguay viene ...