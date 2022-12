Mondiali Qatar | la donna scortata fuori dallo stadio durante Svizzera-Serbia per un gesto provocatorio – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il giornalista dell’Associated Press Neil Barker ha pubblicato su Twitter un filmato che mostra unavia dalla polizia inla partita, finita 3 a 2. Laha fatto ripetutamente ildella doppia aquila albanese, un simbolo nazionalista che si trova sulla bandiera dell’Albania. Nel 2018 a fare lo stessoerano stati i giocatori Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri,una partita poi vinta dagli svizzeri per 2 a 1. Le famiglie dei due giocatori sono originarie del Kosovo, dove la repressione contro la popolazione albanese è andata avanti fino all’intervento militare della Nato nel 1999. su Open Leggi anche: L’ambasciatore tedesco in...

Entrano sempre più nel vivo idi calcio 2022 in. Una manifestazione fino a questo momento decisamente equilibrata, con tante partite difficilmente prevedibili e sorprese che mostrano la grande competitività di ...L'Argentina si è qualificata agli ottavi di finale deidi calcio 2022 indopo il debutto con sconfitta contro l'Arabia Saudita. La Seleccion ha battuto Messico e Polonia, sistemando le cose e passando il turno come prima: stasera sfida all'...È il grande dubbio di casa Serbia alla vigilia del match decisivo in Qatar contro la Svizzera. (SOS Fanta) Di Gregorio Spigno Venerdì 2 dicembre, la Serbia è chiamata a giocarsi il tutto per tutto nel ...Premessa doverosa: sappiamo quali controversie abbia suscitato e continui a suscitare l'assegnazione dei mondiali in Qatar ...