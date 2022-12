Mondiali Qatar 2022 | emittenti locali salutano la Germania con la mano davanti alla bocca VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’eliminazione dellaai gironi dista lasciando molti strascichi dietro di sé, così come le battaglie per i diritti fatte dai giocatori tedeschi nel corso di questa Coppa del Mondo, si pensi ad esempiocelebrenella foto di squadra prima della gara inaugurale col Giappone. Atteggiamenti che non sono piaciuti particolarmente alle massime autorità del paese ospitante, come testimoniato dall’apertura di ieri sera della principale tviota. Nello studio si è vista qualche persona mettersi laper salutare l’eliminazione della. Grande delusione per la ...