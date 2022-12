Mondiali 2022 | Argentina-Australia 2-1 | Messi contro Olanda nei quarti

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) - L'batte l'per 2-1 negli ottavi di finale deidi Qatare si qualifica per idi finale, dove affronterà l'che ha superato 3-1 gli Stati Uniti. L'si impone con i gol di, che festeggia nel modo migliore le 1000 gare da professionista, e Alvarez. L'va a segno con Goodwin: troppo poco per sognare la rimonta. LA PARTITA - L'cerca di prendere in mano il gioco sin dalle prime battute. L'si accomoda nella propria metà campo, cede il pallino agli avversari e si preoccupa esclusivamente di chiudere ogni spazio nella porzione iniziale della gara, che somiglia ad una lunga fase di studio senza brividi. Per ...

Scusate il ritardo. Dalla panchina del Foggia a rivelazione del Mondiale. Non è un fenomeno, ma finora ha parato tutto quello che doveva, anche con gli Usa. Dà sicurezza. Non perderti le Newsletter di ...L' Argentina si qualifica per i quarti di finale superando 2 - 1 l' Australia , mai doma fino all'ultimo minuto. Ai quarti l'Albiceleste trova l' Olanda di Van Gaal. Partita brutta nel primo tempo, ...L'Argentina è la seconda squadra a ottenere la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. In Qatar l'albiceleste ha battuto l'Australia per 2-1 con gol di Messi che ha rotto l'equilibrio nel ...Lo si sapeva e così è stata. La partita contro la Serbia si è rivelata ostica ma la vittoria ha sprigionato le emozioni degli svizzeri: "È stata incredibile, sono molto orgoglioso di questo gruppo… ...