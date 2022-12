Gazzetta del Sud

La star del cinema iranianoè stata arrestata oggi a casa sua. Lo ha riferito il quotidiano riformista Shargh. ", attrice cinematografica e televisiva, è stata arrestata oggi dopo una perquisizione del ...Tra i nomi convocati quelli delle attrici Elnaz Shakerdoust ,, Baran Kowsari , Sima Tirandaz e Hengameh Ghaziani , i due ex parlamentari riformatori Parvaneh Salahshouri e ... Mitra Hajjar, arrestata la star del cinema iraniano. Teheran soffoca le proteste È stata abbattuta la casa della famiglia della scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, l'atleta balzata a ottobre agli onori della cronaca per non aver indossato il velo mentre gareggiava ...La star del cinema iraniano Mitra Hajjar è stata arrestata oggi a casa sua. Lo ha riferito il quotidiano riformista Shargh. «Mitra Hajjar, attrice ...