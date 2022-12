Milano | rapina una farmacia ma dimentica la ricetta della moglie sul bancone | arrestato il ladro 57enne – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) È statodopo unadisastrosa unpregiudicato diche aveva tentato di derubare unaa Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo è entrato nellacome un cliente comune, ha fatto la fila aspettando il suo turno, quando ha mostrato unamedica ed ha poi estratto un coltello con cui ha minacciato il farmacista. Con il volto coperto dalla mascherina, si è fatto consegnare il denaro ed è scappato. Peccato però che sulavesseto lasu cui c’erano i dati di sua. Così i carabinieri di Corsico sono riusciti facilmente a rintracciarlo direttamente in casa. Lì sono stati ritrovati sul balcone i vestiti usati per la ...

