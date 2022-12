Milano Premier Padel P1 | ecco il tabellone principale | derby italiano al primo turno

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) I giocatori più forti del mondo ora conoscono il loro cammino verso la finale. Con il sorteggio del, che si è svolto all’Hotel Melià, è ufficialmente iniziato ilP1, ultima tappa della stagione del circuito che fa capo alla InternationalFederation (FIP) e sostenuto dalla ProfessionalAssociation (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e da Qatar Sports Investments (QSI) in programma da lunedì 5 a domenica 11 dicembre all’Allianz Cloud. I big entreranno tutti in scena nel secondodela 48 coppie e sono attesi in Italia nelle prossime ore, al termine del Majordi Monterrey (Messico), con quarti di ...