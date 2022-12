Milan | il brand cresce | adesso è il primo club italiano al mondo

In Italia Ilitaliano più forte è di sicuro il, aiutato anche dallo scudetto vinto l'anno scorso e dal ritorno in Champions nelle ultime stagioni. I rossoneri hanno anche aumentato l'...A sorpresa, per quanto riguarda il mercato italiano, ilSSC Napoli si è posizionato al terzo posto, alle spalle solo die Real Madrid! ClassificaIn questa classifica, il Napoli è ...Il brand bolognese di prodotti di design sostenibile ha inaugurato i suoi primi due monomarca: a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II 15, e a Roma, in Via Frattina 68. Giro d’affari +15% nel 1° semes ...L'analisi di YouGov posiziona il marchio rossonero al primo posto in Italia, al secondo in Cina e all'ottavo negli Stati Uniti ...