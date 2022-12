Migranti | Meloni lancia l' allarme | «Indispensabile europeizzare la gestione dei rimpatri»

, l'intervento diL'esecutivo di centrodestra, sul fronte interno, sta studiando un nuovo decreto flussi, che si annuncia con quote non lontane da quella di 69.700 ingressi fissata ......generale' sui. L'esecutivo tiene stretti rapporti anche con la Tunisia , la Turchia , nonché con i Paesi dell'Africa subsahariana come Mauritania e Niger , con i cui presidentinegli ...«La nostra prosperità non è possibile se non c’è anche quella dei nostri vicini». Si può sintetizzare in questa frase, il principio che ha animato l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Me ...In questa edizione: Migranti, Meloni: Europa rispetti accordi, Guerra, Putin visiterà il Donbass, Ischia, allerta gialla fino a domani, Boom di casi di in ...