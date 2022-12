Migranti | Meloni | Indispensabile europeizzare la gestione dei rimpatri

(Di sabato 3 dicembre 2022) Giorgiarilancia le richieste del suo governo nei confronti di Bruxelles, e lo fa da un palco cruciale per il suo piano di rendere l'Italia un hub del Mediterraneo: una strategia in cui la ...

...generale' sui. L'esecutivo tiene stretti rapporti anche con la Tunisia , la Turchia , nonché con i Paesi dell'Africa subsahariana come Mauritania e Niger , con i cui presidentinegli ...Giorgiarilancia le richieste del suo governo nei confronti di Bruxelles, e lo fa da un palco ... una strategia in cui la questione deisi intreccia con quella dello sviluppo dei Paesi ...La presidente del Consiglio è intervenuta ai Med Dialogues dell'Ispi: "Da soli non possiamo gestire un flusso con dimensioni ormai ingestibili, il Mediterraneo dev'essere percepito come una comunità d ...«Per l'emergenza migranti ci vuole più Europa sul fronte sud, da soli non possiamo gestire un flusso con dimensioni ormai ingestibili. Occorre che l'Europa realizzi con urgenza un quadro di cooperazio ...