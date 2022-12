Meteo | le previsioni per la prossima settimana | ponte 8 dicembre a rischio

Adnkronos

Con questo tipo di configurazione a scala sinottica le condizionisi manterranno instabili, con un surplus di precipitazioni su molte zone come non capitava da molto tempo in questo strano 2022.Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 3 dicembre 2022 Su tutta la regione avremo condizioni di tempo perturbato. Possibili nevicate sopra i 350 - 400 ... Meteo, le previsioni per la prossima settimana In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica.Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da sole e nuvole a Sassari e dintorni. Per oggi sabato 3 dicembre 2022 è prevista una ...