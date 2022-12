Meteo | le previsioni in Campania di sabato 3 dicembre 2022

Adnkronos

3' di lettura Vivere Italia 02/12/2022 - TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE SABATO 03/12/22 NORD: - CIELO MOLTO NUVOLOSO OVUNQUE, CON PIOGGE AL PRIMO MATTINO SU PIEMONTE, ...Circa 1300 persone sono state evacuate da Casamicciola. L'allertafa prospettare precipitazioni per circa 40 millimetri oggi e la situazione disastrosa determinata dalla frana potrebbe perfino aggravarsi. Undici morti ed una 31enne dispersa. Il dipartimento ... Meteo, le previsioni per la prossima settimana Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 5:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...Correnti umide risalgono da Sud determinando piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio/temporale per la giornata di sabato 3 dicembre in Sicilia. Previsti anche temporali e venti forti.