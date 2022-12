Mercato Napoli | per la difesa si pensa ad Ebosse dell’Udinese

... il pilota e stuntwoman Luli del Castello; il presidente dello Sci ClubPellegrino Barbato; ... le imprenditrici Annarita e Stefania Ciullo della Gioielleria Ciullo, sulda ben 125 anni; ...Commenta per primo Di terzini, a Empoli, se ne intendono . Basti pensare che da lì ilha pescato, qualche anno fa, Giovanni Di Lorenzo , diventato in questa stagione il capitano ...neldi ...il presidente dello Sci Club Napoli Pellegrino Barbato; Annie Guglielmo, Make up Artist; Pasquale Pistilli, pasticcere; Generoso de Sieno, Maestro Orafo e past president di OroItaly; Annarita e ...Natale tra i grattacieli del Centro direzionale. Ciò che può apparire come il titolo del nuovo cinepanettone sarà invece il mega villaggio che sbarcherà a piazza ...