Meloni | “Meraki è la nostra parola d’ordine” Ecco cosa significa | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Questo è il tempo di liberare le nostre energie migliori. Dobbiamo utilizzare quell’approccio che i greci chiamano descrivono con unastraordinaria:”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio Giorgianel corso del convegno “Energie coraggiose”. Ma”? Si tratta di un vocabolo del greco moderno che deriva da una radice serba. Non si può tradurre in italiano con una sola, ma è un concetto che esprime il senso di completezza e appartenenza all’universo che prova un essere umano quando si trova di fronte alle bellezze del creato attraverso le cose semplici della vita: un tramonto, una buona cena con chi ci vuole bene, l’affetto per le persone care. È la capacità di apprezzare le piccole cose anche quotidiane ma con ...