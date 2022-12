Meloni | “In Iran non possiamo far finta di non vedere”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 3 dicembre 2022 “In un'area così complessa e sottoposta a sfide continue e a continui cambiamenti, come quella mediterranea, le donne e i giovani possono svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di società più coese e resilienti. È necessario consentire loro di mettere a frutto la loro visione e le loro energie, rendendoli protagonisti del loro futuro e di quello delle rispettive società, garantendo in pieno i loro diritti e lottando contro ogni forma di violenza e discriminazione. Nonfingere di nonquanto sta succedendo in questi mesi alle donne e ai giovani che manifestano in. Erodere spazi di libertà o impedire a donne e ragazze di accedere al lavoro e all'istruzione – e qui penso soprattutto all'Afghanistan – significa porre un'ipoteca sul futuro di quei Paesi”. Lo ha dichiarato il ...

...chiarito la stessa presidente del Consiglio Giorgiadurante il suo intervento di oggi, "non possiamo fingere di non vedere quanto sta avvenendo in questi mesi alle donne e ai giovani in...... seguito poco dopo sullo stesso tema dalla presidente del Consiglio Giorgiache ha voluto ... dalla Tunisia alla Libia, dall'a Israele e Palestina."Alle Camere ho parlato della necessità che ...(Agenzia Vista) Roma 3 dicembre 2022 “In un’area così complessa e sottoposta a sfide continue e a continui cambiamenti, come quella mediterranea, ...Roma, 3 dic. (askanews) - In un Mediterraneo sempre più scosso dagli effetti delle crisi internazionali, che stenta a trovare una piattaforma e ...