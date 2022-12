Mazinga Z | 50 anni del primo Super Robot

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 dicembre 2022)Z, il leggendariocreato dal genio di Go Nagai, compie 50all'insegna di combattimenti furiosi e pugni a razzo. Ripercorriamo la sua carriera tra incarnazioni passate, presenti e... future. 50fa, un ragazzo di nome Koji sale a bordo di un'avveniristica navicella monoposto e, con qualche difficoltà, si aggancia alla testa di un colossale, dall'aspetto a metà tra l'eroico e il demoniaco. I telespettatori dell'emittente giapponese Fuji Television non lo sanno ancora, ma hanno appena assistito a una scena che farà la storia dell'intrattenimento, e non solo in Giappone. La nascita di un mito Siamo nel 1972, in Giappone. Leggenda vuole che il giovane mangaka giapponese Go Nagai, in piena ascesa grazie a titoli come Harenchi Gakuen e Cutie Honey, si ritrovi bloccato dal traffico. ...