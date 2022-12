Massimiliano Gallo ha sposato la sua Shalana | cosa sappiamo sulle nozze segrete

Leggi su dilei

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’attorehala compagnaSantana, come lui stesso ha annunciato con un (inaspettato) post su Instagram. Una coppia bellissima e che condivide un grande amore da tanti anni, gelosamente custodito tra le mura della propria casa come si fa con le cose preziose, quelle a cui si tiene di più. La stessa discrezione è stata riservata alledel protagonista della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, rimastefino a cose fatte.con la suaC’è chi fa grandi proclami iniziando a “spoilerare” qualgià settimane (se non mesi) prima del lieto evento e chi, al contrario, preferisce restare in ...