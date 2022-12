Manovra | i sindaci | ci manca 1 miliardo E i Verdi | “Azzerato il fondo per metro e tram”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Fuoco amico sulla. A sparare, in rappresentanza deiitaliani, è stato niente meno che il sindaco di Novara Alessandro Canelli, eletto in quota Lega – Fratelli d’Italia. E ha chiesto oltre 1di euro in più di sostegni ai comuni per evitare ai bilanci problemi causati dalle scelte di Roma. E così per attutire l’esborso per il bonus ai dipendenti pubblici previsto per il 2023, i Comuni chiedono un finanziamento statale di 400 milioni di euro, mentre per far fronte allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, chiedono uno stanziamento di almeno 80 milioni di euro. Bollate come insufficienti, poi, le risorse per assicurare che ildi solidarietà comunale 2023 resti invariato rispetto al 2022. Per questo si chiede di abolire il taglio della cosiddetta spending review informatica, ...