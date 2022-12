Maltempo | Ciocchetti FdI | “Chiesto stato di calamità naturale e interventi urgenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Ho presentato un’interpellanza parlamentare dove chiedo ai ministeri competenti quali iniziative normative possano essere poste in essere per la dichiarazione dellodivisto il ripetersi dei fenomeni meteomarini di particolare ed eccezionale gravità che hanno colpito gran parte del territorio costiero nazionale”. Lo rende noto il deputato di Fdi Luciano. “Inoltre, vista l’importanza che rivestono le nostre coste per il patrimonio dello, nonché l’importanza primaria che le imprese turistiche rivestono per il turismo italiano, sarebbe auspicabile la costituzione di un tavolo tecnico che sia in grado di definire linee guidain materia di ristori ed il ripristino della linea di costa, consentendoidonei sulle ...