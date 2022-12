Maltempo | allerta meteo prorogata fino alle 16 di domani

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso didi colore Giallo già in vigore su Ischia e sulle zone 1 e 3 della regione che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo anchezone 5, 6 e 8 (Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento). Si prevedono su tutta la fascia costiera della Campania almeno16 di, domenica 4 dicembre, precipitazioni localmente anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dprecipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche ...

Tregua dalsull'isola di Ischia, dove 200 vigili del fuoco sono impegnati nuovamente nelle ricerche ... ' Abbiamo avuto la necessità di anticipare il provvedimento in seguito allameteo ...Tregua dalsull'isola di Ischia, dove 200 vigili del fuoco sono impegnati nuovamente nelle ricerche ... quando è entrata in vigore l'meteo gialla diramata dalla Protezione civile. Con ...“I pluviometri hanno registrato 23 mm di pioggia ad Ischia, il maltempo ha preso solo marginalmente l’isola continuiamo il monitoraggio delle due principali frane, quella della Zona ...Il rischio frane non può dirsi superato, resta alto, a causa del maltempo. L'allerta meteo con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 ...