Malattie rare | tappa a Roma per ‘Smania di gusto’ con ricette per disfagia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continua il suo viaggio in Italia, e arriva oggi a, “Smania di gusto on the road”, progetto per promuovere il gusto della buona tavola nonostante la– ovvero la difficoltà nella deglutizione di cibi solidi e liquidi che può colpire le persone che convivono conneuromuscolari, come l’Atrofia muscolare spinale (Sma). Oggi il Bambino Gesù e Biogen coinvolgeranno la comunità di persone che convivono con la patologia e le loro famiglie in un incontro a loro dedicato, con la partecipazione degli esperti di Sma e nutrizione dell’ospedale pediatrico e dello chef Roberto Dormicchi, che proporrà gli “Gnocchi di patate e porro con vellutata di casciotta di Urbino e salmone”, una ricetta semplice, ma dal tocco gourmet, adatta alle esigenze e ai bisogni particolari di chi convive con questa problematica. ...

