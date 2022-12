Mafia Mamma | il trailer della commedia italoamericana con Monica Bellucci

Leggi su screenworld

(Di sabato 3 dicembre 2022)si svela nel primocone e Toni Collette. Le immagini offrono un primo sguardo a questa storia di “una donna americana insicura che eredita l’impero mafioso del nonno in Italia”, secondo la sinossi ufficiale. Toni Collette interpreta la donna in questione, Kristen. “Guidata dal fidato consigliere dell’azienda (), Kristen sfida in modo esilarante le aspettative di tutti, comprese le sue, come nuovo capo dell’azienda di famiglia”, aggiunge la sinossi. Il film è diretto da Catherine Hardwicke (Twilight) e scritto da Michael J. Feldman e Debbie Jhoon. Toni Collette è anche produttrice del progetto insieme a Christopher Simon e Amanda ...