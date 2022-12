L’UOMO SULLA STRADA | dal 7 dicembre al cinema

(Di sabato 3 dicembre 2022)arriverà alil 7distribuito da Eagle Pictures, dopo essere stato presentato con successo in anteprima nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città. Chi compone il cast di? A vestire i panni dei protagonisti, Lorenzo Richelmy (Il talento del Calabrone, La ragazza nella nebbia, Marco Polo), che ha ottenuto una Menzione Speciale Premio RB Casting ad Alice per la sua interpretazione. E ancora Una delle attrici emergenti più promettenti delitaliano, Aurora Giovinazzo (Anni da cane, Freaks Out). Insieme a loro in questa intensa storia, l’interprete di America Latina Astrid Casali (Il vegetale, DOC – Nelle tue mani)....

ComingSoon.it

che è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Agrigento aveva perso conoscenza dopo che era stato recuperato in mare. Rianimato mentre eramotovedetta, è stato ritenuto opportuno ...Per questo motivo non riesco a smettere di pensare all'che ... con tutto il nostro sviluppo da paese G20 e G7, nemmeno'Italia ... in Canada, la Cop15 , la conferenza dell'Onuprotezione ... L'Uomo sulla Strada: una clip ufficiale del film in anteprima esclusiva